Появилась самая неожиданная версия пропажи главнокомандующего ВСУ

Появилась самая неожиданная версия пропажи главнокомандующего ВСУ
Валерий Залужный. Фото: t.me/truekpru
Главком залег на дно

Украинский лидер Владимир Зеленский неожиданно объявил о неготовности Киева к наступлению, хотя всего мгновение назад ВСУ сообщали о своей полной готовности. И вдруг загадочно пропадает главнокомандующий украинскими силами Валерий Залужный.

Отсутствие Залужного на заседании генштабов членов Североатлантического альянса также непонятно. Ходят самые разные версии – по одной из них, главком ВСУ не пожелал подключаться к видеосвязи. По другой – Залужный погиб.

Военный аналитик Юрий Кнутов же считает, что ситуация далека от конспирологии и куда более прозаична: неудачи побудили Залужного исчезнуть из медийного пространства. К тому же, главком ВСУ готовится к наступлению, которое требует постоянного пересмотра плана.

"Потому что сейчас все внимание сосредоточено на подготовке к контрнаступлению, которое де-факто уже стартовало, но активная фаза которого не началась", – пояснил Кнутов.

Естественно, при желании Залужный бы переговорил с коллегами из НАТО. Однако Киев уверяет СМИ, что тот очень занят. И, кстати говоря, тем самым умело подогревает интерес к личности главкома и самому процессу.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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