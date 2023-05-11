Зеленский получил от НАТО разрешение на удары по России

Альянс уже передал Киеву все необходимое

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал угрозу, с которой столкнутся российские войска после применения украинскими военными крылатых ракет Storm Shadow. По словам спикера, обещание Киева Западу не применять переданные средства в пределах российских территорий не выдержит никакой критики.

Storm Shadow запрограмирована на режим полета до заданной цели. В ход идет принцип "выстрелил – забыл". Создатели из Великобритании и Франции задумывали ее как средство корабельного и подводного базирования. Затем в жизнь воплотили вариант для авиации. Скорость ракеты составляет примерно 800 километров в час.

Аналитик указал, что именно эти ракеты западная коалиция использовала пять лет назад, атакуя Дамаск. Тогда ее сбил "Бук". Однако теперь грозное оружие появится у украинской армии.

Не исключено, что носитель будет расположен в принципе за пределами самой Незалежной. Де-факто Великобритания превращается в непосредственного участника боевых действий против Российской Федерации.