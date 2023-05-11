ВСУ пошли в контрнаступление - военкор

Фронт двинулся с места

Контрнаступательные действия украинской армии начались – ВСУ намерены окружить российскую армию в направлении Бахмута, сообщает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Военкор ссылается на собственные источники, утверждая, что противник смог прорваться в направлении Берховки и Ягодного.

В районе Соледара украинские силы, по информации военкора, поддерживаемые броневыми группами по нескольку танков, устроили прорыв. Ожидается, что противник попытается развить успешную атаку на южном направлении. В районе Орехова и Гуляй Поля ВСУ пытаются связать российские войска боями, чтобы прорвать первую оборонительную линию.

RT пишет, ссылаясь на Поддубного, что украинская военная техника колоннами весь день движется в сторону границы с Белгородской областью, а также в Купянском направлении. Колонны состоят из танков, САУ, ракетных систем залпового огня и бронемашин.