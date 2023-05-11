ВСУ пошли в контрнаступление - военкор

ВСУ пошли в контрнаступление - военкор
Ann-Marie Utz/www.globallookpress.com
Фронт двинулся с места

Контрнаступательные действия украинской армии начались – ВСУ намерены окружить российскую армию в направлении Бахмута, сообщает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Военкор ссылается на собственные источники, утверждая, что противник смог прорваться в направлении Берховки и Ягодного.

В районе Соледара украинские силы, по информации военкора, поддерживаемые броневыми группами по нескольку танков, устроили прорыв. Ожидается, что противник попытается развить успешную атаку на южном направлении. В районе Орехова и Гуляй Поля ВСУ пытаются связать российские войска боями, чтобы прорвать первую оборонительную линию.

RT пишет, ссылаясь на Поддубного, что украинская военная техника колоннами весь день движется в сторону границы с Белгородской областью, а также в Купянском направлении. Колонны состоят из танков, САУ, ракетных систем залпового огня и бронемашин.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зафиксирована массовая атака России со стороны Украины

ВСУ попытались ударить сразу по нескольким регионам

Минфин анонсировал россиянам "большую приватизацию"

Страна давно не повторяла опыт 90-х, считают в ведомстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей