Появились новые подробности наступления ВСУ

Появились новые подробности наступления ВСУ
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/www.globallookpress.com
Американские источники выдали информацию

Высокопоставленные военный представитель США и западный чиновник утверждают, что пока речи о начале украинского контрнаступления не идет – ВСУ только формируют плацдарм для его старта. Об этом они рассказали журналистам CNN.

Подобная тактика включает в себя нанесение ударов по складам с оружием, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам для подготовке поля боя к крупной военной операции, сообщает Общественная служба новостей.

Источники отметили, что это стандартный подход и все может продолжаться продолжительное время до реального начала украинского контрнаступления, указывает URA.RU

Ранее российские военкоры стали сообщать о прорыве обороны на различных участках соприкосновения. Однако в Минобороны РФ эту информацию опровергают, утверждая, что обстановка в зоне СВО находится под контролем. Атаки ротных тактических групп ВСУ удалось отразить, передает "Свободная пресса".

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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