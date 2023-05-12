Появились новые подробности наступления ВСУ

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Высокопоставленные военный представитель США и западный чиновник утверждают, что пока речи о начале украинского контрнаступления не идет – ВСУ только формируют плацдарм для его старта. Об этом они рассказали журналистам CNN.
Подобная тактика включает в себя нанесение ударов по складам с оружием, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам для подготовке поля боя к крупной военной операции, сообщает Общественная служба новостей.
Источники отметили, что это стандартный подход и все может продолжаться продолжительное время до реального начала украинского контрнаступления, указывает URA.RU.
Ранее российские военкоры стали сообщать о прорыве обороны на различных участках соприкосновения. Однако в Минобороны РФ эту информацию опровергают, утверждая, что обстановка в зоне СВО находится под контролем. Атаки ротных тактических групп ВСУ удалось отразить, передает "Свободная пресса".
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