Киев прервал молчание после пропажи главкома ВСУ

Киев прервал молчание после пропажи главкома ВСУ
Фото: wikimedia.org
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Зеленский постарался развеять слухи о гибели военного

Последние несколько дней идет активное обсуждение пропажи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ходят слухи, что военный мог погибнуть, и теперь его смерть тщательно скрывается украинским руководством. По другой версии, он сам намеренно залег на дно. В Киеве после всех домыслов решили снизить градус ажиотажа по поводу исчезновения Залужного, выступив с заявлением.

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила подробности недавнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего. По их словам, глава заслушал несколько докладов – в их числе было выступление главкома ВСУ. Однако акцентировать на этом внимание не стали, упомянув Залужного лишь мимоходом.

На заседании осбсуждались вопросы потребностей группировок "Таврия", "Одесса", "Север", а также темпы комплектования бригад техникой и боеприпасами.

"Были важны доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина", – лишь в конце своего сообщения отметил Зеленский. 

Был ли командующий ВСУ на заседании в действительности неизвестно.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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