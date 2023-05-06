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Киевские власти продолжают внимательно следить за тем, как наша страна готовится к продолжению боевых действий на территории украинского государства. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр утверждает, что сейчас в нашей стране проходят испытания новейшего смертоносного вооружения.
Откуда у высокопоставленной украинки такие данные, не сообщается. Однако очевидно, что представительница главного оборонного ведомства Незалежной весьма опечалена тем, что в ближайшее время у Армии России может появиться новое мощное оружие.
"Налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения", – написала в социальных сетях обеспокоенная украинка.
Маляр отметила, что как только у нашей страны появляются дополнительные возможности, особое внимание уделяется развитию военно-промышленного комплекса. Армия России серьезно настроена на победу в конфликте с украинским государством.
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