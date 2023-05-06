Новейшее оружие России: Минобороны Украины забилось в панике

Новейшее оружие России: Минобороны Украины забилось в панике
Фото: www.unsplash.com
В Киеве утверждают, что мы тестируем смертоносную технику

Киевские власти продолжают внимательно следить за тем, как наша страна готовится к продолжению боевых действий на территории украинского государства. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр утверждает, что сейчас в нашей стране проходят испытания новейшего смертоносного вооружения.

Откуда у высокопоставленной украинки такие данные, не сообщается. Однако очевидно, что представительница главного оборонного ведомства Незалежной весьма опечалена тем, что в ближайшее время у Армии России может появиться новое мощное оружие.

"Налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения", – написала в социальных сетях обеспокоенная украинка.

Маляр отметила, что как только у нашей страны появляются дополнительные возможности, особое внимание уделяется развитию военно-промышленного комплекса. Армия России серьезно настроена на победу в конфликте с украинским государством.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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