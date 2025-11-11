Европейцы готовы вешать на нашу страну всех собак

Во Франции продолжают упражняться в создании параллельных реальностей – теперь даже в нашествии постельных клопов местные власти решили обвинить Россию. Звучит абсурдно, но именно такую версию выдвинул начальник генерального штаба французских вооруженных сил генерал Фабьен Мандон.

Он заявил, что Москва якобы специально пытается "дестабилизировать французское общество". В качестве дестабилизирующих инструментов, в частности, названа история с клопами. По словам военного, Россия якобы "изучила западные общества" и теперь стремится посеять между ними раздор.

Подобные заявления генерала могут вызывать лишь недоумение. Стоит отметить, что обвинения в адрес России по поводу и без звучат регулярно, но ни разу не были подкреплены хоть какими-то фактами.

Тем не менее, мсье Мандон призвал сограждан к "моральному перевооружению" и заявил, что каждый француз должен почувствовать ответственность за происходящее.

Любопытно, что чуть раньше французский лидер Эммануэль Макрон уже упоминал "российских ботов", которые якобы нагнетают истерию вокруг проблемы клопов. И вновь не было представлено ни единого доказательства.

Напомним, в 2023 году Францию действительно охватила эпидемия насекомых. Клопов находили в поездах, школах, больницах и даже кинотеатрах, а борьба с ними превратилась в настоящий кошмар для жителей страны.

Теперь же французские власти, похоже, решили, что проще обвинить Москву, чем признать собственные провалы во внутренней политике. Европа по старинке ищет виноватых и, как всегда, указывает пальцем в сторону России.

К слову, ранее стало известно, что Франция готова ввести военных на Украину.