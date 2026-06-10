Сон будет как у младенца: врачи назвали лучшие продукты для ужина

Секрет крепкого сна оказался в холодильнике

Качество сна во многом зависит от того, что оказывается на тарелке вечером. Некоторые продукты помогают организму быстрее расслабиться, уменьшают тревожность и способствуют выработке мелатонина – гормона, отвечающего за здоровый ночной отдых.

Одним из лучших вечерних напитков считается ромашковый чай. Он помогает снять напряжение после тяжелого дня и уменьшает вероятность ночных пробуждений. Хорошо влияют на сон и продукты, содержащие магний и триптофан. К ним относятся миндаль, бананы и тыквенные семечки. Эти продукты помогают расслабить мышцы и успокоить нервную систему.

Многие специалисты советуют обратить внимание на киви. Исследования показывают, что этот фрукт ускоряет засыпание и делает сон более продолжительным. Полезным вариантом для позднего перекуса также считается овсянка, которая не создает тяжести и помогает организму подготовиться к отдыху.

Не стоит забывать и о жирной рыбе. Лосось и форель содержат полезные вещества, которые помогают повысить качества сна. А небольшое количество натурального вишневого сока вечером может стать дополнительным источником мелатонина. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Специалисты напоминают, что даже самые полезные продукты не заменят правильный режим дня. Однако грамотно подобранный вечерний рацион может заметно улучшить качество сна.

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