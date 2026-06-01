Ученые выяснили, какие орехи полезнее для мозга

Правильный рацион поможет поддержать организм в тонусе

Грецкие орехи и миндаль считаются одними из самых полезных перекусов для здоровья мозга, однако работают они по-разному. Один богат омега-3 жирными кислотами, другой – витамином Е.

Грецкие орехи: омега-3 и поддержка мозга

Главное преимущество грецких орехов – высокое содержание растительных омега-3 кислот. Они помогают поддерживать работу нейронов, а также содержат антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от возрастных изменений. Исследования показывают, что регулярное употребление грецких орехов улучшает память и снижает риск когнитивных нарушений.

Миндаль: витамин Е и защита клеток

Миндаль ценится прежде всего за большое количество витамина Е. Этот витамин помогает защищать клетки мозга от повреждений и может снижать риск развития возрастных нарушений памяти. Кроме того, исследования связывают употребление миндаля с улучшением когнитивных функций и скорости обработки информации.

Что лучше для мозга


Однозначного лидера специалисты не выделяют, хотя небольшое преимущество остается за грецкими орехами благодаря омега-3 кислотам. При этом оба продукта полезны для сердца и сосудов, а значит, и для здоровья мозга.

Лучшим вариантом эксперты называют не выбор между орехами, а их чередование или употребление вместе. Даже небольшой горсти в день достаточно, чтобы получить пользу для организма. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
