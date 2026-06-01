Дима Билан рассказал, что сильно влюблен

Артист редко делится подробностями своей личной жизни

Сердце Димы Билана больше не свободно. Певец откровенно рассказал о личной жизни и признался, что находится в серьезных отношениях, а также все чаще задумывается о создании семьи.

О переменах звезда рассказал на телепроекте "Натальная карта". Молодой человек подтвердил, что нынешняя возлюбленная занимает важное место в его жизни. Он отметил, что с возрастом стал иначе смотреть на отношения и теперь обращает внимание не только на чувства, но и на то, насколько люди подходят друг другу в повседневной жизни.

Знаменитость похвастался, что в нынешних отношениях он чувствует поддержку, понимание и взаимность. Имя своей избранницы артист раскрывать не стал. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Также молодой человек рассказал, что всерьез думает о браке и практически готов к этому шагу. Кроме того, артист назвал себя однолюбом. Он даже поделился, что первую свою любовь помнит до сих пор и считает одним из самых сильных чувств в своей жизни.

