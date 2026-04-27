Ирина Круг хочет вернуть третьего экс-супруга: "Я жалею о разводе"

Бывший муж преподнес певице подарок, который уже выходит за рамки дружеского жеста

Ирина Круг расторгла брак с бизнесменом Сергеем Белоусовым еще в 2020 году. Однако, как оказалось, точка в их отношениях до сих пор не поставлена. Бывшие супруги продолжают общаться и не раз обсуждали возможность воссоединения, пишет телеграм-канал "Звездач".

Более того, на одном из юбилеев певицы коммерсант преподнес ей роскошные серьги от Graff. Сама исполнительница считает, что это уже выходит за рамки обычной дружбы.

"Честно сказать, я жалею о разводе. Жалею! Нужно было найти какие-то пути, где-то простить. Поспешила из-за своих эмоций, потому что я овен", – поделилась Круг на премии "Шансон года".

Также артистка рассказала о подготовке к свадьбе своего отпрыска Александра (покойного Михаила Круга). Торжество организуют не слишком помпезное – пригласят около сотни гостей. У невесты Ульяны (парочка познакомилась в телешоу "Давай поженимся!") будет целых два наряда. Пышное закрытое платье уже закуплено, а второй экземпляр сейчас шьет личная портниха Ирины.

В 2022-м вдова шансонье перестала прятать лицо своей полугодовалой внучки Виктории. Девочку родила дочь артистки Марина (не кровная наследница Михаила, но он воспитал ее как родную). Счастливая бабушка тогда выложила трогательное семейное фото, где малышка расплакалась перед камерой. Подписчики умилились и пожелали девочке удачи.