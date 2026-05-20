Бондарчук и Андреева развелись

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поставили точку в отношениях
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: АГН "Москва"
За отношениями знаменитостей наблюдала вся страна

Знаменитый кинорежиссер Федор Бондарчук и артистка Паулина Андреева официально разорвали брачные отношения после семи лет семейной жизни. Решение о разводе принял один из столичных судов. Информация уже размещена на соответствующих ресурсах.

Роковое заседание прошло 19 мая. Инициатором прекращения брачных отношений, как следует из документов, стала девушка. Известно, что до расставания она носила двойную фамилию Андреева-Бондарчук.

История любви двух знаменитостей началась более десятилетия назад и в свое время вызвала огромный общественный резонанс. Ради юной красотки кинорежиссер расстался со Светланой Бондарчук, с которой прожил вместе около 25 лет.

Спустя несколько лет влюбленные связались себя узами брака, а в 2021 году на свет появился их общий наследник Иван.

О проблемах в семье заговорили еще давно. Весной прошлого года девушка публиковала в соцсетях заявление о расставании с режиссером, однако позже эта запись была удалена. Однако теперь в их отношениях поставлена окончательная точка.

Ранее сообщалось, что Бондарчук снова влюбился после тяжелого расставания.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
