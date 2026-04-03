Спасатель надругался над обездвиженной актрисой Михальски

Знаменитость хорошо понимала, что происходит

Жуткий скандал разгорелся в Таиланде: актриса и модель Кристин Гуласатри Михальски обвинила спасателя в сексуальном насилии прямо в ее собственной квартире. История, которую она рассказала, звучит пугающе – все произошло в момент, когда она была практически беспомощна.

Девушка рассказала, что ночью ей стало плохо после приема лекарства: начались проблемы с дыханием, сильная слабость и дезориентация. Она успела позвонить подруге и попросить вызвать скорую. На вызов приехал спасатель, который поднялся в комнату вместе с охранником. В какой-то момент охраннику пришлось уйти, чтобы пропустить полицию. Тогда началось самое ужасное.

Звезда рассказала, что, оставаясь в сознании, но не имея возможности двигаться, она стала жертвой насилия со стороны мужчины, который должен был оказать ей помощь. По словам знаменитости, нахал спустил с нее брюки и задрал рубашку, а затем начал трогать ее в неприличных местах и даже сделал фотографии, пока она не могла ни сопротивляться, ни защищать себя.

Когда на место прибыла полиция, мужчина вел себя так, будто просто выполнял свою работу. Сейчас Михальски намерена добиваться справедливости и уже собирает доказательства для обращения в суд.

