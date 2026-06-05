Исполнительница хита "Матушка земля" показала образ почти за миллион рублей

Исполнительница хита "Матушка земля" показала нежный образ почти за миллион рублей
Татьяна Куртукова. Фото: соцсети / @ts_makeeva
Девушка выглядит восхитительно

Популярная российская исполнительница Татьяна Куртукова появилась в образе, стоимость которого вплотную подобралась к отметке в миллион рублей. Звезда выбрала романтичный наряд в светлых тонах, однако главной статьей расходов стали не одежда и обувь, а роскошные драгоценности с бриллиантами.

На опубликованных на просторах интернет-пространства снимках артистка предстала в воздушном платье с крупным цветочным рисунком в сиреневых и голубых оттенках. Наряд дополнили объемные рукава, подчеркнутая линия талии, кружевная отделка и декоративные элементы, создающие эффектный образ.

Платье было создано брендом Zotova Lanita. Стоимость такого наряда превышает 117 тысяч рублей. Образ дополнили темно-серебристые босоножки стоимостью около 10 тысяч рублей.

Однако настоящим украшением стал ювелирный комплект от SOKOLOV. Куртукова выбрала колье, серьги, браслет и кольцо из белого золота с бриллиантами и танзанитами. Только одно колье оценивается почти в 300 тысяч рублей. Серьги стоят более 260 тысяч, браслет – около 168 тысяч, а кольцо – свыше 100 тысяч рублей.

Татьяна Куртукова. Фото: соцсети / @ts_makeeva

В итоге общая стоимость украшений превысила 837 тысяч рублей. Если прибавить к ним платье и обувь, то цена всего образа приблизилась к миллиону. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее в прессе активно обсуждали смелый наряд Ксении Собчак.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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