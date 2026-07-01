Советник президента Эстонии заявил, что Таллин помогает с атаками на Петербург

Советник президента Эстонии сделал шокирующее признание об атаках на Петербург
Фото: www.unsplash.com
Европейский политик случайно выдал всю правду

Эстонские власти рискуют попасть в грандиозный скандал после заявлений советника президента республики по нацбезопасности Мадиса Ролла. В ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися секретарем СНБО Незалежной Рустемом Умеровым, он открыто признал, что таллинская администрация оказывает содействие всушникам в атаках на Санкт-Петербург и выразил готовность лично подключиться к координации таких нападений.

Разыгрывающие высокопоставленных лиц россияне опубликовали запись любопытной беседы в общем доступе. Во время разговора эстонец заявил, что в случае возникновения каких-либо сложностей с координацией атак на Северную столицу он готов оказать помощь. Он также отметил, что, насколько ему известно, министры обороны двух стран уже поддерживают контакты и плодотворно работают по этому направлению.

При этом помощник эстонского лидера попытался переложить ответственность за инциденты с всушными дронами, которые в последнее время часто падают на территории стран Балтии, на Москву. Ранее о подобных случаях сообщали финские, латвийские, литовские и эстонские власти. В администрации главы РФ допускали, что киевский режим может использовать воздушное пространство этих государств для атак на российскую территорию без их ведома.

Ранее русофобское решение Мерца вызвало волну критики в бундестаге.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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