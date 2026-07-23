Звезда давно находится в авангарде русофобов

Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который 24 июля стартует в Юрмале, активно критикуют еще до открытия. Ряд экспертов считает, что мероприятие стремительно теряет популярность: заметны серьезные проблемы с реализацией билетов – шоу уже не вызывает былого интереса.

Фестиваль появился в 2015 году после того, как конкурс "Новая волна" Игоря Крутого покинул Юрмалу на фоне ухудшения отношений с Россией и антироссийских настроений в Латвии. Тогда-то Вайкуле и запустила собственный музыкальный проект, который должен был занять освободившуюся нишу. Из-за этого дива рассорилась с Крутым.

Медиаменеджер Леонид Дзюник резко раскритиковал звезду. Он заявил, что считает ее человеком, для которого личная выгода всегда важнее дружбы – финансовый интерес для знаменитости играет решающую роль.

"Для Лаймы друг – понятие такое, для нее важно, есть ли у нее деньги в кармане. Она всегда была хитрой женщиной", – отметил он.

Эксперт также напомнил, что у фестиваля были успешные годы, однако примерно пять лет назад ситуация начала стремительно ухудшаться. Он отметил, что зрительский интерес заметно снизился, билеты продаются значительно хуже, а среди жителей Латвии и европейской аудитории мероприятие не вызывает ажиотажа.

Кроме того, вокруг фестиваля регулярно вспыхивают споры, поскольку многие участники исполняют песни на русском языке, что вызывает недовольство части латвийских политиков и общественных деятелей.

Сейчас официально сообщается, что в продаже осталось менее десяти процентов мест, однако латвийские блогеры утверждают, что часть билетов, включая самые дорогие категории стоимостью от 50 до 230 евро, распространяется бесплатно, чтобы заполнить зал.

Ранее был назван источник русофобии певицы.