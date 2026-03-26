Продюсер Рудченко заявил, что концерту Вайкуле в Юрмале грозит отмена

Лайме Вайкуле грозит отмена концерта в Юрмале: что известно
Лайма Вайкуле. Фото: кадр из видео
Спонсоры устали тратить деньги на оплату антироссийской повестки, считает он

Ежегодный фестиваль "Рандеву", который Лайма Вайкуле устраивает в Юрмале, может не состояться. Как обратил внимание "Абзац", на сайте мероприятия до сих пор нет информации об участниках, а аккредитация для СМИ не открыта. В прошлом году список артистов был известен уже к началу апреля.

Продюсер Павел Рудченко считает, что все идет к отмене из-за проблем с желанием спонсоров продолжать оплачивать подобные концерты.

"Вполне возможно, что западные спонсоры антироссийской повестки больше не хотят оплачивать мероприятия. Под эту категорию попадает фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", он находится под угрозой. Если и пройдет, то это будет очередное русофобское мероприятие", – поделился он с "Абзацем".

Эксперт отметил, что русофобская повестка себя исчерпывает и жители стран, чьи правительства ее продвигали, больше не проявляют к ней интереса.

Кстати, раньше Вайкуле традиционно приглашала на фестиваль Аллу Пугачеву. Однако в прошлом году певица оказалась в центре скандала: на концерте подруги на Кипре Пугачеву посадили на галерку. По словам продюсера Сергея Дворцова, Примадонна "не прощает неуважения" и могла запомнить обиду.

Источник: "Абзац Медиа" ✓ Надежный источник
