Ковальчук оправдала страстные танцы Чумакова с поклонницей: "Может позволить"

У артиста есть на то право, считает супруга

Алексей Чумаков снова оказался в центре скандала. На закрытом мероприятии артист станцевал с девушкой по имени Юлия. Видео, где пара двигалась слишком откровенно, быстро разлетелось по соцсетям. Многие осудили певца, напомнив, что он женат.

Юлия Ковальчук, супруга Чумакова, не поддержала критиков. На вручении одной из премий она заявила, что горячие танцы – неотъемлемая часть выступлений. По ее словам, артист имеет право так близко общаться с поклонниками, и это нормально.

"Если артист может себе позволить со своими поклонниками так близко танцевать, это хорошо. Он очень сексуально двигается", – высказалась артистка.

Сама участница танца также призвала хейтеров успокоиться: "Танцы – это спорт и искусство. Меньше грязи, больше танцев!"

Это не первый случай, когда Ковальчук оправдывает мужа. Ранее Чумаков попал в скандал из-за интервью, где рассуждал о выборе жены, используя грубые выражения. Тогда Ковальчук назвала его "настоящим альфа-самцом", который "хочет и делает". Певица также заявляла, что не собирается уходить от мужа и даже готова, теоретически, простить измену.