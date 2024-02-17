Юлия Ковальчук раскрыла секрет невероятного похудения после родов

Певица похвасталась стройной фигурой в соцсетях

В прошлом году Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Певица родила Алексею Чумакову еще одну дочку. В отличие от многих звезд, свою личную жизнь исполнительница держит в секрете. Так, поклонники ни разу не видели лиц детей.

Зато себя в блоге Ковальчук показывает с удовольствием. Недавно она выложила видео с пляжа, и подписчики были шокированы тем, как быстро Юлия пришла в форму после родов. На кадре 41-летняя певица весело скачет по песчаному пляжу в крошечном бикини, соломенной шляпе и очках.

Ответила Юлия и на многочисленные вопросы о секретах своей стройности. Она заявила, что не сидит на специальных диетах и не изматывает себя в тренажерном зале. Лишние 14 килограммов, набранные во время беременности, певица скинула по принципу "тратить калорий больше, чем потребляешь".

Сейчас Юлия Ковальчук с супругом и дочками отдыхают в Испании. Они недавно приобрели дом в европейской стране и теперь занимаются его обустройством. Певица призналась, что после пополнения в семействе у нее совсем нет времени на регулярное ведение социальных сетей.

Напомним, Ковальчук и Чумаков объявили о своих отношениях в 2008 году. Спустя четыре года обменялись кольцами, но обзаводиться детьми не спешили – занимались карьерой. Мамой в первый раз Юлия стала в возрасте 35 лет.

Ранее стало известно, что Ковальчук покинула Россию после сообщения о покупке дома за границей.