Харламов рассказал о расставании с Ковальчук

Юморист рассказал, что снова одинок

Слухи о разрыве между резидентом Камеди клаб и актрисой Катериной Ковальчук впервые прозвучали в прошлом году. Однако в разговоре с коллегой по юмористической передаче Гарик Харламов опроверг слухи. Тем не менее спустя недолгое время он снова запустил тему для обсуждения своей личной жизни.

Недавно Харламов побывал на передаче "Натальная карта", где таролог должна рассказать ему, как выглядит его идеальная женщина. Эзотерик описала ее так: девушка должна уметь хитро и тонко спорить с Гариком, ведя интеллектуальную схватку.



Гарик отреагировал на слова эзотерика неожиданно: он поинтересовался, где можно найти такую женщину. На вопрос, что, возможно, его нынешняя девушка имеет вышеописанные качества, резидент Камеди ответил отрицательно, указав, что таковой не имеет.

В очередном выпуске "Натальной карты" желающие могут ознакомиться с деталями личной жизни юмориста. Слухи об их разрыве с Ковальчук звучат не впервые, и поклонник артиста считали, что комик просто не готов снова стать отцом, ведь у него уже есть дочь от первого брака.



В опровержение версии о разрыве – появление Катерины Ковальчук с матерью комика на людях и фото, которое сестра юмориста подписала "семейный выход", тонко намекнув на грядущий поход в ЗАГС. К слову, часть фанатов считает, что Харламов может вернуться к бывшей жене Кристине Асмус. Тем более что та стала выходить в люди без своего избранника Романа Евдокимова. На церемонию вручения "Золотого орла" явились оба, но явно по раздельности.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус выложила переписку с экс-супругом, из которой видно, что они спокойно и дружески общаются

