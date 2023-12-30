Гарик Харламов издевательски высмеял развод с Кристиной Асмус

Гарик Харламов издевательски высмеял развод с Кристиной Асмус
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не изменяет своей манере

Знаменитый российский юморист Гарик Харламов уже несколько лет назад расстался со своей бывшей женой Кристиной Асмус, однако периодически позволяет себе остроты на ее счет. Комик в очередной раз высмеял скандальный разрыв с бывшей возлюбленной.

Так, в социальных сетях артист разместил рекламный видеоролик, посвященный предстоящему главному торжеству года. Там он рассказал о своем заветном желании Деду Морозу. Оказалось, что больше всего на свете Гарик хочет научиться заключать брачные контракты.

Очевидно, что такая забавная, но достаточно издевательская отсылка ведет к отношениям с Кристиной Асмус, которые закончились скандальным разрывом. Теперь артист не лишает себя приятной возможности едко подшутить над бывшей возлюбленной.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020-м году. У бывших супругов осталась общая дочь, которая живет с мамой.

К слову, ранее Кристина Асмус шокировала поклонников своим лицом.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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