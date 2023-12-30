Гарик Харламов издевательски высмеял развод с Кристиной Асмус

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Знаменитый российский юморист Гарик Харламов уже несколько лет назад расстался со своей бывшей женой Кристиной Асмус, однако периодически позволяет себе остроты на ее счет. Комик в очередной раз высмеял скандальный разрыв с бывшей возлюбленной.
Так, в социальных сетях артист разместил рекламный видеоролик, посвященный предстоящему главному торжеству года. Там он рассказал о своем заветном желании Деду Морозу. Оказалось, что больше всего на свете Гарик хочет научиться заключать брачные контракты.
Очевидно, что такая забавная, но достаточно издевательская отсылка ведет к отношениям с Кристиной Асмус, которые закончились скандальным разрывом. Теперь артист не лишает себя приятной возможности едко подшутить над бывшей возлюбленной.
Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020-м году. У бывших супругов осталась общая дочь, которая живет с мамой.
К слову, ранее Кристина Асмус шокировала поклонников своим лицом.
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