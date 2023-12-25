Поклонники опешили от полумертвого вида Асмус: вот что случилось с актрисой

Поклонники опешили от полумертвого вида Асмус: вот что случилось с актрисой
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press globallookpress.com
Актриса предстала перед подписчиками опухшей, измученной и растрепанной

Известная российская актриса Кристина Асмус по праву считается одной из самых красивых представительниц киноиндустрии. Недавно она сильно напугала поклонников, появившись в своем блоге в кошмарном виде: растрепанная, измученная и словно опухшая, с кругами туши под глазами. Подписчики не ожидали такого вида любимой артистки.

Фото: социальные сети

Полюбившаяся отечественному зрителю по сериалу "Интерны", Асмус стала очень востребованной. 35-летняя актриса поспешила объяснить причину столь странного и пугающего внешнего вида. Она рассказала, что накануне отработала спектакль практически без голоса. Главный актерский инструмент подвел еще до начала выступления, а потом пропал вообще.

"Спектакль в воде, актеры работают без микрофонов", – объяснила актриса, почему напрягала горло во время постановки.

В большом зале, рассказала Кристина Асмус, пришлось здорово постараться, чтобы звук долетал везде. Но самым трудным оказалось даже не говорить громко севшим голосом, а смеяться. Ее героиня по сюжету много смеется, а это у заболевшей артистки получалось с трудом.

"Вытаскивали как могли. Смех – это боль", – отметила актриса.

Ранее мы рассказывали, что бывший муж Кристины Асмус, Гарик Харламов, отказался говорить о своих отношениях с новой подругой.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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