Лишают работы: критиковавшая СВО Асмус столкнулась с предательством

Звезда переживает непростой период

Кристина Асмус, полюбившаяся россиянам по роли Вари в "Интернах", сейчас является востребованной актрисой. У знаменитости много проектов, в которых она принимает активное участие, несмотря на то, что в прошлом году высказалась о происходящем на Украине в неодобрительном ключе.

Вскоре после этого на звезду завели дело, но так же скоро его замяли. Поговаривали, что к этому приложил руку покровитель Асмус Олег Меньшиков, который не хотел лишаться актрисы в своем театре. Подробнее обо всех звездах, которые отказались от выпадов в адрес российской спецоперации, можно прочесть в материале "Утро.ру".

С тех пор критиковавшая СВО Кристина старается не попадать в скандалы и не привлекать внимание к своей персоне. Ситуацию изменило одно высказывание в соцсетях, из-за которого теперь знаменитость лишают работы. Как оказалось, Асмус столкнулась с предательством некогда близкого друга, и теперь он строит ей козни.

Звезда заявила, что этот ранее любимый ею человек очень обиделся на ее высказывание о его личной жизни. И теперь он договаривается со всеми, чтобы актрису не брали в новые проекты и вычеркнули из тех, куда уже одобрили.

"Решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека", – заявила она.

Расследователи в Сети утверждают, что ее "заклятым" другом является Александр Петров, коллега по картине "Текст". Кристина Асмус заявила, что он для нее умер после того, как узнала о свадьбе актера. Она решила поддержать в этом его бывшую партнершу Петрова Стасю Милославскую, впрочем, как и значительная часть представителей российского шоу-бизнеса.