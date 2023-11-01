Лишают работы: критиковавшая СВО Асмус столкнулась с предательством

Лишают работы: критиковавшая СВО Асмус столкнулась с предательством
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Звезда переживает непростой период

Кристина Асмус, полюбившаяся россиянам по роли Вари в "Интернах", сейчас является востребованной актрисой. У знаменитости много проектов, в которых она принимает активное участие, несмотря на то, что в прошлом году высказалась о происходящем на Украине в неодобрительном ключе. 

Вскоре после этого на звезду завели дело, но так же скоро его замяли. Поговаривали, что к этому приложил руку покровитель Асмус Олег Меньшиков, который не хотел лишаться актрисы в своем театре. Подробнее обо всех звездах, которые отказались от выпадов в адрес российской спецоперации, можно прочесть в материале "Утро.ру". 

С тех пор критиковавшая СВО Кристина старается не попадать в скандалы и не привлекать внимание к своей персоне. Ситуацию изменило одно высказывание в соцсетях, из-за которого теперь знаменитость лишают работы. Как оказалось, Асмус столкнулась с предательством некогда близкого друга, и теперь он строит ей козни.

Звезда заявила, что этот ранее любимый ею человек очень обиделся на ее высказывание о его личной жизни. И теперь он договаривается со всеми, чтобы актрису не брали в новые проекты и вычеркнули из тех, куда уже одобрили.

"Решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека", – заявила она.

Фото: соцсети

Расследователи в Сети утверждают, что ее "заклятым" другом является Александр Петров, коллега по картине "Текст". Кристина Асмус заявила, что он для нее умер после того, как узнала о свадьбе актера. Она решила поддержать в этом его бывшую партнершу Петрова Стасю Милославскую, впрочем, как и значительная часть представителей российского шоу-бизнеса. 

Источник: Telegram

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