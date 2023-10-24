В полку патриотов прибыло: какие звезды отказались от критики СВО

Сергей Лазарев доказал свою позицию на деле

После начала специальной военной операции в российском шоу-бизнесе возникло два условных лагеря. Часть звезд выступили с критикой решения главы государства и покинули страну. Кто-то из них опустился до русофобских заявлений. Большая часть артистов проявила патриотическую позицию. И со временем их число увеличилось.

К примеру, в первые дни конфликта Сергей Лазарев сделал довольно жесткое заявление в социальных сетях. Однако позже отказался от критики СВО, причем доказал свою позицию на деле, снявшись в клипе на песню "Встанем", которую написал SHAMAN.

Актриса Кристина Асмус 24 февраля 2022 года публично призвала остановить боевые действия, однако через полгода удалила свой пост. А представитель звезды намекнул, что она не имеет ничего против СВО.

Аналогично поступил со своими постами и украинский певец Миша Марвин. После начала СВО он покинул Россию, однако позже вновь вернулся на заработки.

Лидер группы "Звери" Роман Билык изначально назвал СВО "страшной трагедией", за что чуть не поплатился карьерой. Позже артист лично поехал на фронт и выступил перед российскими солдатами.

Певица Диана Арбенина тоже не стала рисковать карьерой ради неуместных политических заявлений. После череды скандалов она поддержала участников СВО и даже спела на одной сцене с супругой солдата.

Наиболее неоднозначной оказалась позиция солиста группы "Несчастный случай". Алексей Кортнев в первые дни СВО выступил против решения главы государства, однако позже назвал свое поведение "ребячеством". Общественность музыканту пока не поверила.