В полку патриотов прибыло: какие звезды отказались от критики СВО

Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сергей Лазарев доказал свою позицию на деле

После начала специальной военной операции в российском шоу-бизнесе возникло два условных лагеря. Часть звезд выступили с критикой решения главы государства и покинули страну. Кто-то из них опустился до русофобских заявлений. Большая часть артистов проявила патриотическую позицию. И со временем их число увеличилось.

К примеру, в первые дни конфликта Сергей Лазарев сделал довольно жесткое заявление в социальных сетях. Однако позже отказался от критики СВО, причем доказал свою позицию на деле, снявшись в клипе на песню "Встанем", которую написал SHAMAN.

Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус 24 февраля 2022 года публично призвала остановить боевые действия, однако через полгода удалила свой пост. А представитель звезды намекнул, что она не имеет ничего против СВО.

Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

Аналогично поступил со своими постами и украинский певец Миша Марвин. После начала СВО он покинул Россию, однако позже вновь вернулся на заработки.

Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Лидер группы "Звери" Роман Билык изначально назвал СВО "страшной трагедией", за что чуть не поплатился карьерой. Позже артист лично поехал на фронт и выступил перед российскими солдатами.

Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

Певица Диана Арбенина тоже не стала рисковать карьерой ради неуместных политических заявлений. После череды скандалов она поддержала участников СВО и даже спела на одной сцене с супругой солдата.

Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Наиболее неоднозначной оказалась позиция солиста группы "Несчастный случай". Алексей Кортнев в первые дни СВО выступил против решения главы государства, однако позже назвал свое поведение "ребячеством". Общественность музыканту пока не поверила.

Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж
Какие звезды пропали с Первого канала после начала СВО
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Владимир Познер. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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