Выступавший против СВО солист группы "Звери" уехал на передовую

Выступавший против СВО солист группы "Звери" уехал на передовую
Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист поддержал бойцов на Донбассе

Армия России продолжает успешно выполнять задачи в рамках специальной военной операции. И пока наши бойцы спасают мирных граждан, один за одним очищая от неонацистов район и кварталы, поддержать их приехал автор хита "Районы-кварталы".

Основатель популярной российской поп-рок группы "Звери" Роман Билык направился на передовую, чтобы выступить перед нашими солдатами. Об этом рассказала военный корреспондент Семен Пегов.

"На Донбассе музыканта ждали давно", – подчеркнул автор телеграмм-канала WarGonzo.

Примечательно, что ранее Роман Билык, более известный широкой аудитории как Рома Зверь, выступил с критикой СВО. По данным издания "Свободная пресса", его позиция привела к отмене выступления музыкального коллектива на ПМЭФ.

Более того, под угрозой отмены находился питерский концерт группы "Звери", запланированный на 1 сентября, уточняет "Радио 1". Однако не исключено, что артист после выступления на Донбассе сможет избежать дальнейших санкций.

Как сообщает "Общественная служба новостей", Рома Зверь исполнил свои песни, переодевшись в военно-полевую форму российских бойцов. В свою очередь солдаты продемонстрировали музыканту запуск снаряда.

Ранее стало известно, что на СВО отправился режиссер Клим Поплавский, старший сын известной российской актрисы Яны Поплавской.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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