"Материнская мечта": Поплавская обратилась к сыну-участнику СВО

"Материнская мечта": Поплавская обратилась к сыну-участнику СВО
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка сделала трогательное заявление

Любимая миллионами россиян актриса театра и кино Яна Поплавская уже давно на деле доказала, что является настоящий патриоткой России. Звезда не побоялась отправить родного сына на СВО и неоднократно призывала граждан встать в ряды защитников отечества.

У Красной шапочки советского кино двое наследников: младшему сыну 27 лет, старшему 38. Последний уже около полугода находится в зоне специальной военной операции. Он прошел курсы боевых медиков и отправился на передовую.

Яна Поплавская не стесняется публично говорить, насколько гордится сыном. Клим, будучи режиссером, мог спокойно заниматься творческой деятельностью в Москве, однако решил встать на защиту родины. Актриса уверена, что ее наследник вырос очень хорошим человеком.

"Моя материнская мечта сбылась", – заявила Яна Поплавская.

Она трогательно обратилась к сыну на открытии фестиваля документального кино, сообщает Общественная служба новостей. Актриса перечислила качества своего ребенка и призналась, что очень сильно любит его.

Ранее Яна Поплавская подчеркнула, что России нужны сильные и мужественные люди. Она через социальные сети призвала граждан присоединиться к ее сыну в зоне СВО.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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