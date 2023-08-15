"Втаптывают Россию в грязь": Поплавская резко ответила Навке

"Втаптывают Россию в грязь": Поплавская резко ответила Навке
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрису взбесил нейтральный статус спортсменов

В последнее время активно обсуждается участие наших спортсменов в Олимпиаде в 2024 году. МОК рекомендовал позволить россиянам выступать в Париже, но под нейтральным статусом. Это решение поддержали многие публичные личности, в том числе Татьяна Навка, призвавшая не отнимать у спортсменов мечту. Но среди знаменитостей оказались те, кого такой расклад не устраивает. 

В частности Яна Поплавская буквально разнесла собравшихся на Олимпиаду под нейтральным статусом россиян. Она ответила Навке, назвав происходящее "позорищем", которое нужно немедленно прекратить. "Красную шапочку" не трогают речи о тяжелой ноше отечественных спортсменов, которых лишили международных игр. 

"Хватит этого плача про бедных и несчастных спортсменов. Унижают и нагибают, втаптывают Россию в грязь", – возмутилась актриса. 

Актриса напомнила, что на фронте бойцы идут под флагом РФ. Так почему же спортсмены готовы выступать под белым? По мнению Яны Поплавской, если наша страна пойдет на уступки МОК, то впереди ее ждут другие абсурдные условия: мол, сегодня мы выступим под белым флагом, а завтра нас попросят сделать это под радужным, что неприемлемо.

"Последователи Исинбаевой: нейтральный флаг и "номинальное" гражданство России", – жестко отреагировала звезда. 

Яна Поплавская не просто так упомянула знаменитую прыгунью, ведь недавно вокруг ее имени разгорелся настоящий скандал из-за ее, по мнению публики, недружественных действий. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что на ее защиту встала Татьяна Навка. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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