Болтает лишнее: скандальную выходку Исинбаевой оценила олимпийская чемпионка

Болтает лишнее: скандальную выходку Исинбаевой оценила олимпийская чемпионка
Елена Исинбаева. Фото: Vasilii Smirnov/www.globallookpress.com
Спортсменка стала жертвой собственных эмоций

Критика в отношении Елены Исинбаевой вполне понятна – громкие высказывания спортсменки с мировым именем вызывают явные вопросы. По словам олимпийской чемпионки в прыжках в длину Татьяны Лебедевой, Исинбаева явно наговорила лишнего, за что теперь и расплачивается.

С другой стороны, рассуждает Лебедева, Лену можно понять с профессиональной точки зрения. Ее присутствие в рядах российской армии было действительно номинальным, однако правила есть правила – к таким спортивным обществам, как ЦСКА и "Динамо", спортсмены прикрепляются. 

Татьяна считает, что Исинбаева вполне выполнила свой спортивный долг, завоевав для России медали. Беда в том, что спортсменка оказалась под "увеличительным стеклом", будучи довольно эмоциональным человеком.

"Что бы она ни сказала – был бы резонанс", – высказалась Лебедева.

Напомним, в середине июля Елена заявила, что намерена вновь работать в комиссии спортсменов МОК, так как основания для ее отстранения отсутствуют. А в рядах российской армии она никогда не находилась – присвоенное ей звание к этому фактически не обязывало, несмотря на принадлежность к ЦСКА.

Тем не менее, вспыхнувший скандал вовсю раскрутил жернова: Елену решили исключить из Общероссийского народного фронта – ранее спортсменка состояла в центральном штабе ОНФ.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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