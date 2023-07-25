Власти решили отомстить предавшей Россию Исинбаевой

Атлетку вышвырнут из важной политической организации

После скандального заявления и побега из России, которые многие расценивают как предательство страны, Елена Исинбаева начала сталкиваться с проблемами. Сначала стало известно, что на нее подали в суд за неуплату штрафов, и сделали это аккурат после шумихи вокруг ее персоны, а теперь, как сообщает ТАСС, ей приготовили новый удар. Российские власти решили отомстить спортсменке и исключить ее состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Шаг является закономерным после того, как знаменитость назвала себя "человеком мира" и отреклась от воинского звания. Членам ОНФ уже разослали материалы для внеочередного голосования по исключению Исинбаевой из состава организации, сообщает RT. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Общероссийский народный фронт был создан по инициативе президента Владимира Путина. В его состав входят люди, которым глава государства доверяет контроль за исполнением его поручений, указывает Радио 1.

После начала российской спецоперации ОНФ включили в санкционный список Евросоюза за поддержку боевых действий. Как объясняли в Брюсселе, организации принадлежит товарный знак с литерой Z, которая является символом СВО с российской стороны.

Ранее "Утро.ру" сделало подборку лиц, которые высказали поддержку Исинбаевой в сложившейся ситуации. Среди них оказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.