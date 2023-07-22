Сразу несколько человек встали на защиту Исинбаевой: среди них представитель Кремля

Сразу несколько человек встали на защиту Исинбаевой: среди них представитель Кремля
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Скандал вокруг спортсменки набирает обороты

Большинство россиян считает, что Елена Исинбаева после своего резкого заявления о военном звании и связях с российской властью является настоящим предателем Родины. Однако с такой точкой зрения соглашаются не все. Сразу несколько человек встали на защитку атлетки, и среди них даже оказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

К примеру, главный тренер стадиона в Дагестане, который назвали в честь Исинбаевой, Арслан Хасаев призвал уважать олимпийскую чемпионку. Он отметил, что ее позиция – ее личное дело, указав, что на фоне ситуации в стране более 200 спортсменов сменили спортивное гражданство. При этом, по его словам, от России она не открещивалась.

"Как я понимаю, она сказала, что именно воинское звание для нее было неважным", – отметил тренер.

Комментатор Василий Уткин заявил, что Исинбаева является легендой российского спорта и она имеет право на личную жизнь – такую, какую сама захочет. Отдельно он подчеркнул, что российская Конституция не запрещает гражданам жить в других странах.

"Разумеется, нужно помнить, что к поступкам публичных людей можно как угодно относиться, но вот наступает ли за это ответственность?", – задался Уткин вопросом.

Спорсменка Светлана Журова выразила мнение, что Исинбаеву могли подставить. Что именно произошло она не знает, но допускает, что подобные заявления являются провокацией в преддверии комиссии МОК.

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что атлетка позволила себе необдуманное заявление, которое в итоге и привело к скандалу. Он указал, что Исинбаева не является глупым человеком и вряд ли бы она отреклась от Родины.

Чемпионка мира Ольга Богословская считает, что если бы изначально спортсменка училась политике, а не тренеровалась, то к ней можно было бы предъявлять такие резкие требования. А критики Исинбаевой, по ее словам, – это люди, которые ничего в своей жизни не добились.

"Они должны посмотреть на то, как Исинбаева радовала страну на протяжении долгого времени", – считает комментатор.

Также о произошедшем высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Исинбаева никого не критиковала и не осуждала. 

"В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать",

– говорил он.

Источник: Утро.ру
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