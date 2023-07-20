Грязная провокация: кто подставил предавшую родину Исинбаеву

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Олимпийская чемпионка угодила в крупный скандал. Всему виной – статья одного испанского издания, которое утверждает, что спортсменка переехала жить на Канарские острова. Многим решение Елены Исинбаевой жить в стране, входящей в список "недружественных государств", показалось странным, ведь она всегда казалась патриоткой.
В итоге олимпийской чемпионке пришлось публично оправдываться: она назвала себя "легендой мировой атлетики". А заодно открестилась от присвоенного ей в России звания майора, посчитав его "номинальным". Многие россияне приняли ее высказывания за предательством родины.
В Дагестане тем временем планируют переименовать стадион, названный в честь Елены Исинбаевой. А в Минспорте поведение прыгуньи осуждают. Но все же нашлись те, кто встал на ее защиту. Депутат Госдумы и российская конькобежка Светлана Журова, к примеру, предположила, что все заявления коллеги могли быть грязной провокацией.
Спортсменка не верит, что легкоатлетка могла так поступить, а потому считает, что ее, возможно, подставили. По ее словам, сделать это могли хакеры, которые взломали страницу олимпийской рекордсменки.
"Такая практика есть! Тем более в преддверии комиссии МОК может все что угодно быть", – оценила высказывания коллеги депутат Госдумы.
Ранее "Утро.ру" писало о том, в МОК была организована проверка, чтобы выяснить, нарушала ли Елена Исинбаева правила членства.
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