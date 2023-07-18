Запад вынес вердикт предавшей Россию Исинбаевой

Запад вынес вердикт предавшей Россию Исинбаевой
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Спортсменка утверждала, что является "человеком мира"

Международный олимпийский комитет вынес вердикт по делу Елены Исинбаевой. На Западе утверждают, что она не поддерживает российскую спецоперацию на Украине. К такому выводу в организации пришли после проверки олимпийской чемпионки на предмет нарушения правил членства.

Ранее сама легкоатлетка заявила, что является "человеком мира". При этом она отдельно указывала на свой легендарный спортивный статус и "великие заслуги" в спорте. На это она пошла после публикаций ее фотографий из Европы, куда Исинбаева переехала после начала СВО. 

В МОК заявляют, что не нашли оснований не доверять спортсменке – никаких признаков поддержки боевых действий на Украине они не нашли, как и подтверждений существования контракта с российской армией. Поэтому и разрешили россиянке продолжить работу в организации.

При этом известно, что в 2012 и 2018 году Исинбаева являлась доверенным лицом Владимира Путина. В 2015 году Исинбаева подписала пятилетний контракт на службу в армии и получила звание майора.

Россияне от скандальных заявлений чемпионки остались не в восторге. Они назвали подобное поведение подлостью и предательством.

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