Запад вынес вердикт предавшей Россию Исинбаевой

Спортсменка утверждала, что является "человеком мира"

Международный олимпийский комитет вынес вердикт по делу Елены Исинбаевой. На Западе утверждают, что она не поддерживает российскую спецоперацию на Украине. К такому выводу в организации пришли после проверки олимпийской чемпионки на предмет нарушения правил членства.

Ранее сама легкоатлетка заявила, что является "человеком мира". При этом она отдельно указывала на свой легендарный спортивный статус и "великие заслуги" в спорте. На это она пошла после публикаций ее фотографий из Европы, куда Исинбаева переехала после начала СВО.

В МОК заявляют, что не нашли оснований не доверять спортсменке – никаких признаков поддержки боевых действий на Украине они не нашли, как и подтверждений существования контракта с российской армией. Поэтому и разрешили россиянке продолжить работу в организации.

При этом известно, что в 2012 и 2018 году Исинбаева являлась доверенным лицом Владимира Путина. В 2015 году Исинбаева подписала пятилетний контракт на службу в армии и получила звание майора.

Россияне от скандальных заявлений чемпионки остались не в восторге. Они назвали подобное поведение подлостью и предательством.