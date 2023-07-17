"Подлость и предательство": россияне попрощались с плюнувшей в Россию Исинбаевой

Экс-футболист, защитник столичного ЦСКА и советской сборной Владимир Пономарев разнес олимпийскую чемпионку, прославленную спортсменку Елену Исинбаеву за ее скандальные заявления о воинских званиях в армии.

Ранее героиня торжества заявила, что в скором времени намерена вновь работать в Международном Олимпийском комитете, добавив, что не является подсанкционным лицом – не состоит в вооруженных силах России, так как ранее присвоенные ей звания (Исинбаева является майором) исключительно номинальны и не имеют никакого значения.

Пономарев назвал заявление Исинбаевой "подлостью и предательством" – за это, считает советский спортсмен, чемпионку нужно изгнать из страны, а также подвернуть забвению – и вдовесок аннулировать все спортивные и профессиональные достижения.

"Что вытворяет – понятия не имею. Все счета за пределами страны при поддержке СВО у нее отберут. А все ее счета именно там. Такова цена предательства", – высказался Пономарев.

Впрочем, сама 41-летняя спортсменка называет слухи о своем текущем положении не соответствующими действительности. Ныне Елена считает себя голубем мира и человеком, который волен жить там, где пожелает. Ранее испанская пресса сообщила, что российская прыгунья проживает на юге Тенерифе в роскошном здании, любуясь Атлантическим океаном.