"Она неглупый человек": известный спортсмен заступился за Исинбаеву

По его словам, атлетка сделала заявление необдуманно

Побег Елены Исинбаевой и его высказывания по поводу продолжения работы в МОК обсуждают последние пару недель. Многие крайне недовольны тем, с какой неожиданной стороны для них открылась спорсменка. Однако некоторые считают, что все не так однозначно.

К примеру, его коллега Светлана Журова считает, что атлетку могли подставить. К примеру, взломать соцсети или намеренно побудить к такому высказыванию. Аналогичного мнения придеживается и олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Очень хочу верить, что Лена без злобного умысла говорила эти слова и не хотела кого-то обидеть. Скорее всего, это необдуманная фраза. Она неглупый человек. Сомневаюсь, что она не является патриотом своей страны", – приводит его слова gazetametro.ru.

