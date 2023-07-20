"Она неглупый человек": известный спортсмен заступился за Исинбаеву

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Побег Елены Исинбаевой и его высказывания по поводу продолжения работы в МОК обсуждают последние пару недель. Многие крайне недовольны тем, с какой неожиданной стороны для них открылась спорсменка. Однако некоторые считают, что все не так однозначно.
К примеру, его коллега Светлана Журова считает, что атлетку могли подставить. К примеру, взломать соцсети или намеренно побудить к такому высказыванию. Аналогичного мнения придеживается и олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
"Очень хочу верить, что Лена без злобного умысла говорила эти слова и не хотела кого-то обидеть. Скорее всего, это необдуманная фраза. Она неглупый человек. Сомневаюсь, что она не является патриотом своей страны", – приводит его слова gazetametro.ru.
Между странами разгорается скандал