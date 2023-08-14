Навка резко ответила поливающим Исинбаеву грязью россиянам

Навка резко ответила поливающим Исинбаеву грязью россиянам
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Такого поворота не ожидал никто

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева уехала из России и строит карьеру в Испании. Она работает в МОК и считает, что не предавала свою родину. Однако ее бывшие поклонники другого мнения. В последнее время на спортсменку обрушилась волна негатива из-за ее недружественных действий. Впрочем, нашлись и ее защитники. 

К удивлению многих, фигуристка Татьяна Навка довольно жестко вступилась за Елену Исинбаеву, напомнив россиянам о ее заслугах перед нашей страной. По мнению знаменитости, Исинбаева не достойна травли, которая на нее обрушилась. Фигуристка призналась, что ей трудно понять некоторых комментаторов, которые поливают ее коллегу по спорту грязью. 

"Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях и все слушали его, стоя с гордостью", – напомнила Татьяна Навка. 

Кроме того, фигуристка назвала критику в адрес Исинбаевой со стороны россиян "эмоциональными воплями". Она уверена, что прыгунья должна работать в МОК, так как Россию из этой организации еще не исключили. Поэтому для нас это отличная возможность. Правда, Навка не уточнила, для чего. 

Ранее "Утро.ру" писало, что бывший тренер сбежавшей из России Исиньаевой встал на ее защиту

Источник: sport24.ru ✓ Надежный источник
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