"Выкручивается так, как лучше": экс-тренер сбежавшей Исинбаевой вступился за спортсменку

Прыгунья заработала много денег

Когда-то прыгунья Елена Исинбаева была кумиром миллионов россиян и вдохновляла молодежь на победы. Сегодня же в Сети о ней говорят только гадости, называют предателем и изменщицей. Все из-за ее непатриотичных действий и решения уехать из родной страны.

Бывший тренер Елены Исинбаевой Виталий Петров заступился за свою экс-подопечную Он уверен, что Исинбаеву нельзя осуждать за переезд в другую страну. По словам тренера, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом принесла славу России и много побед. Человек имеет право жить там, где ему нравится, отметил наставник.

"Сейчас если ты не поддерживаешь, то ты против. Да кто против? Каждый выкручивается из этой ситуации так, как ему лучше", – заявил Петров.

Тренер добавил, что за свою спортивную карьеру Елена Исинбаева заработала много денег. Речь шла о многомиллионных договорах. Конечно, теперь она имеет право вкладывать эти средства во что она хочет, пусть даже в зарубежную недвижимость.

Впрочем, поклонники так не считают. Они уверены, что Елена Исинбаева должна была остаться на родине и в такое сложное время поддерживать родную страну, а не чужие государства, которые по сути финансируют терроризм и русофобию.

Ранее Исинбаева рассказала, что приступает к работе в Международном олимпийском комитете, который недружественен России. За это ее раскритиковали российские фанаты.