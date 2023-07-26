"Направлено против нашей страны": Валуев пригрозил спортсменам после скандала с Исинбаевой

"Направлено против нашей страны": Валуев пригрозил спортсменам после скандала с Исинбаевой
Николай Валуев. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Сейчас нужно вести себя, утверждает депутат, максимально собрано

Елену Исинбаеву за неосторожные высказывания призвали лишить квартир, машин и всего того, чем Родина отблагодарила ее за призовые места на Олимпиаде и прочих соревнованиях. На фоне этого конфликта к спорсменам обратился бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Николай Валуев.

Призвал он всех, особенно спортсменов, внимательно следить за тем, какие слова слетают с их языка. 

"Понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны", – обратился к коллегам Николай Валуев.

Тем самым он пригрозил спортсменам: те, кто так же бездумно будут разбрасываться словами направо и налево, могут нечаянно разгневать общественность и будут считаться врагами Родины. А за этим последуют такие же страшные последствия, с которыми уже столкнулись многие эмигрировавшие звезды как из мира шоу-бизнеса, так и из мира спорта.

Вот звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова, например, отправили под суд из-за его призыва к россиянам выйти на баррикады. В конфликт влипла и Таисия Повалий, которую решили проверить на спонсирование СВУ после вот этих слов.

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
новости партнеров

При одном условии: США готовы отказать Европе в поставках газа

Предстоящие американские выборы окажутся судьбоносными для многих стран

"К черту Америку": турки в восторге от решения Путина

Некоторые выразили желание переехать в Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей