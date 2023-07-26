"Направлено против нашей страны": Валуев пригрозил спортсменам после скандала с Исинбаевой

Сейчас нужно вести себя, утверждает депутат, максимально собрано

Елену Исинбаеву за неосторожные высказывания призвали лишить квартир, машин и всего того, чем Родина отблагодарила ее за призовые места на Олимпиаде и прочих соревнованиях. На фоне этого конфликта к спорсменам обратился бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Николай Валуев.

Призвал он всех, особенно спортсменов, внимательно следить за тем, какие слова слетают с их языка.

"Понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны", – обратился к коллегам Николай Валуев.

Тем самым он пригрозил спортсменам: те, кто так же бездумно будут разбрасываться словами направо и налево, могут нечаянно разгневать общественность и будут считаться врагами Родины. А за этим последуют такие же страшные последствия, с которыми уже столкнулись многие эмигрировавшие звезды как из мира шоу-бизнеса, так и из мира спорта.

Вот звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова, например, отправили под суд из-за его призыва к россиянам выйти на баррикады. В конфликт влипла и Таисия Повалий, которую решили проверить на спонсирование СВУ после вот этих слов.

