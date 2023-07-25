Попросила мира на "мове": муж объяснил инцидент с Повалий в Витебске

Певица сама себя подставила

Прошедший в белорусском Витебске фестиваль "Славянский базар" связан оказался с несколькими скандалами. В один из них угодила украинская певица Таисия Повалий.

Сразу после начала СВО артистка, выступившая против нацизма, вместе с мужем и мамой переехала в Москву. Как успела она признаться прессе, в планах у нее – однажды накопить на квартиру, чтобы окончательно здесь обосноваться.



Однако мечтам поддержавшей Россию Таисии Повалий может помешать то, что на фестивале с журналистами она заговорила на "мове". И, пусть вещала она о ценностях, которые объединяют славянские народы, и мире, которого нам нужно достичь, на нее все равно обрушилась лавина критики. Многие даже пригрозили ей проверкой на финансирование ВСУ.

В итоге на защиту певицы бросился ее муж Игорь Лихута. Утверждает он, что никакого страшного проступка для того, чтобы подвергаться такой травли, Таисия не совершила. Всего лишь, делится мужчина, пошла на уступку журналистам. Более того, предполагает он и то, что в погоне за громкими заголовками акулы пера и вовсе исказили ситуацию.

"Где-то какую-то фразу выбросят – начинается недопонимание, разночтение", – объяснил муж Таисии Повалий свое видение причины конфликта.

К слову, еще один скандал, которым был ознаменован "Славянский базар" оказался тоже связан с украинским языком. Певец Александр Серов, которому местные журналисты обратились на языке белорусском, набросился на них с агрессией, о чем подробно писали на Утро.ру.

