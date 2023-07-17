Сбежал от стыда в отель: Серов опозорился за границей из-за каверзного вопроса

Сбежал от стыда в отель: Серов опозорился за границей из-за каверзного вопроса
Александр Серов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец оконфузился на глазах у десятков камер

Белорусский Витебск стал точкой притяжения для гостей из России, СНГ и Европы. Виной тому – прошедший на той неделе XXXII Международный фестиваль искусств "Славянский базар", который посетили более 5 000 артистов. Среди них оказались Юрий Антонов, Александр Маршал, Александр Серов и многие другие.

Как только поезд, набитый российскими артистами, остановился возле перрона, к нему со всех ног бросились журналисты, которые атаковали еще сонных россиян вопросами. Поприветствовавший работников прессы Антонов быстро скрылся в автомобиле, поэтому за него пришлось отдуваться Маршалу. А вот Серов, всем своим видом продемонстрировавший, что общаться у него нет ни малейшего желания, и вовсе набросился на белорусских журналистов с претензией.

Все дело в том что акулы пера автоматом заговорили с ним на "беларуской мове", из-за чего артист принял их за украинцев. И конфуз этот весьма удивителен, ведь родился Александр Серов в 1951 году под Николаевом, а на Украине проработал, как минимум, до 1984 года. Следовательно, должен на слух определять разницу между этими двумя языками.

"Почему вы говорите со мной по-украински?", – возмутился Серов.

Журналисты, тот час же извинившись, перешли на русский и пояснили, что являются белорусами, а потому случайно использовали свой родной язык. На это оконфузившийся певец ничего не ответил: Александр Серов развернулся на каблуках и пулей вылетел из здания вокзала.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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