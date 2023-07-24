"На зарплате у ЦРУ": звезду "Кухни" Назарова отправили под суд

Артист долгое время критиковал власть

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров с началом СВО примкнул к когорте тех, кто это политическое решение раскритиковали. Однако, выразивший свою позицию актер, которого также поддержала его жена Ольга Васильева, вслед за этим лишились работы в МХТ им. Чехова, а затем и вовсе покинули Россию.

Это, тем не менее, не помешало артистам, отправившимся вначале в Израиль, а затем обосновавшимся во Франции, продолжать бросаться грязью в свою Родину. За это их даже оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Но, как стало известно теперь, это еще не самые страшные последствия, которые ожидают некогда любимчика публики.

Депутат Роман Худяков, узнав о том, что Дмитрий Назаров объявил о дате нового митинга, который должен пройти в России, посчитал, что тем самым актер, уютно устроившись в Ницце, подстрекает россиян на беспорядки. Да и осведомленность касаемо даты указывает на то, что акция спланирована зарубежными службами, а сама звезда "Кухни" получает финансирование от ЦРУ.



"Для Назарова определилась новая статья: "Экстремизм, призывы к свержению государственного строя", – отправил он под суд актера.

Уверен общественный деятель в том, что на Дмитрия Назарова должно быть заведено уголовное дело, а всех остальных звездных эмигрантов следует взять "на карандаш". Ведь, уверен Роман Худяков, в ближайшее время все как один начнут говорить одни и те же слова, будто заученные по выданной им методичке.



К слову, судебные разборки ждут и вдову композитора Александра Градского, о чем на Утро.ру писали ранее.

