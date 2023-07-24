Большие проблемы: вдова Градского оказалась в суде из-за наследства композитора

Инициировал дело театр "Градский холл"

Композитор и певец Александр Градский скончался почти два года назад. После себя мэтр оставил неимоверно богатое наследство, из-за которого, увы, его близкие до сих пор грызутся друг с другом.

Коммерческие площади под аренду, несколько квартир, два особняка в Подмосковье, банковские счета, музыкальный архив, а также зарегистрированные авторские права – далеко не весь список того, что лишь вызвало большие проблемы как в жизни бывшей жены и композитора, так и в жизни последней возлюбленной.

Экс-супруга Александра Градского Ольга, с которой он прожил с 1980 по 2003, требует, чтобы половину всего нажитого в судебном порядке присудили ей. Что же до вдовы Марины Коташенко – в суде из-за наследства композитора она оказалась также по совершенно другой причине.

Театр "Градский холл" обратился в Тверской суд из-за того, что на парковке возле здания до сих пор стоят три автомобиля покойного. Это золотой "Линкольн" и два "Мерседеса", которые не только мешают парковаться сотрудникам учреждения, но и привлекают лишнее внимание.

К слову, вспоминают Александра Градского не только из-за его наследства, но и из-за его наследия. Накануне Утро.ру писали о том, как бывшая подопечная мэтра из шоу "Голос" была напугана его непристойным предложением.

