"Раздевайся": участница "Голоса" раскрыла непристойное предложение Градского

"Раздевайся": участница "Голоса" раскрыла непристойное предложение Градского
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ныне известная певица выразила благодарность мэтру

Пусть композитора и продюсера Александра Градского нет с нами вот уже почти два года, память о нем будет жить пока на сцену выходят его многочисленные воспитанники. Одна из них, некогда участница "Голоса" Анна Рид на днях пустилась в воспоминания о своем наставнике.

Дойдя до одной четвертой финала, исполнительница узнала от мэтра горькую правду: в следующий тур она не пройдет. Но раз судьба ее была уже определена, решила она хотя бы эффектно завершить свое пребывание в шоу.

Однако Анна Рид, которая захотела выйти на сцену "Голоса" в образе американской певицы Донны Саммер, натолкнулась на сопротивление со стороны Александра Градского. Он срочно потребовал, чтобы женщина приехала к ему домой, даже не объяснив зачем.

"Ну, раздевайся", – раскрыла она непристойное, на ее взгляд, предложение Градского, которое прозвучало как только она вошла в его квартиру.

Насмерть перепуганная участница "Голоса" уже было подумала, что последует за этим интимное сближение, ан нет. Александр Градский принес ей свою огромную рубашку и сказал: будет она выступать в ней, а споет "Ты меня любишь" Александра Серова.

Расплакавшейся Анне Рид ничего не оставалось, кроме как смириться. И, вспоминает она спустя годы, это решение было правильным. В полуфинал она, как и предупреждал ее Александр Градский, не попала, но отлично выделилась на фоне напыщенных вечерних платьев.

К слову, недавно теплыми словами вспомнила Александра Градского и Екатерина Гусева.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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