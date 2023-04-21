Умер в музыкальной студии: скончался знаменитый российский певец

Жизнь артиста оборвалась на 34-м году

Ужасная трагедия произошла в сфере российского шоу-бизнеса. Этот мир внезапно покинул татарский исполнитель Динар Рахматуллин. Жизнь любимца публики оборвалась прямо за станком – тело покойного обнаружили в музыкальной студии.



Отправившемуся в мир иной артисту было всего 33 года. Скоропостижная кончина Динара стала сокрушительным ударом по его родным, близким, коллегам и многочисленным поклонникам. Рахматуллин скончался накануне, 20 апреля, передает телеканал RT.



Прощание с любимцем публики состоится уже сегодня, 21 апреля, отмечает информационный ресурс РИА ФАН. Родственники покойного приняли решение сохранить в тайне причину смерти артиста. Родные попросили поклонников не тревожить их по этому поводу и позволить в тишине пережить страшную трагедию.



В социальных сетях предполагают, что Рахматуллин мог сам принять решение покинуть бренный мир, передает "Радио 1". Также люди предполагают, что у Динара могло прихватить сердце. Смерть в музыкальной студии некоторым кажется очень символичной и таинственной.

