Теряет голос: Варум сразил страшный недуг

Певица не может выступать на сцене

Журналисты нашли райдер для совместных выступлений Леонида Агутина и Анжелики Варум. В нем нашлось упоминание о том, что артистка страдает от недуга, из-за которого она даже не может выйти на сцену и сполнить песни, поскольку теряет голос.

Артистка категорически отказывается выступать в ОАЭ – побудить поехать в солнечную страну ее не могут ни за какие деньги. Все дело в аллергии на эфирные масла, которые используют в восточном парфюме. Поэтому на корпоративы в Дубаи всегда в одиночестве отправляется Леонид Агутин.

Чтобы знаменитости выступили на мероприятии нужно заплатить, как минимум, 5 млн рублей, если оно пройдет в России. Заграничные концерты стоят от 3,5 млн рублей. При этом звездам нужно предоставить перелет бизнес-классом, а также встретить их на мерседесах S-класса. Если артистам приходится ждать, то организатор платит тысячу рублей за каждую минуту простоя.

Дополнительное условие, которое, как пишет Mash, включили после скандала с Меладзе и украинскими лозунгами – запрет на съемки артистов.