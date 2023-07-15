Екатерина Гусева рассказала о влечении к Градскому и тайных детях

Екатерина Гусева рассказала о влечении к Градскому и тайных детях
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса поделилась необычной историей знакомства с певцом

Покойный гений музыки, Александр Градский, оказался не только талантливым артистом, но и известным любителем молоденьких красоток. Последние, соблазненные его харизмой, не могли устоять перед очарованием маэстро. Одной из таких женщин стала актриса, телеведущая и певица Екатерина Гусева. Артистка также приходится близкой подругой Филиппу Киркорову.

Градский был широко известен своей любовью к прекрасному полу. В течение своей жизни он несколько раз связывал себя узами брака, причем его последняя супруга была значительно моложе звезды. Но даже будучи в отношениях, Александр Борисович не мог устоять перед шикарными красотками.

Именно так с Градским познакомилась диждей и певица. По словам звезды, они случайно встретились во время перелета из Челябинска, а после обменялись телефонами. По словам Гусевой, Градский планировал с ней "тесно посотрудничать", но, к сожалению, не успел.

Гусева призналась, что Градский просто не мог пройти мимо нее из-за его слабости к прекрасным женщинам. Сама Екатерина была очень польщена вниманием такого известного артиста.

Кроме того, Гусева также высказалась о войне за наследство, которая разразилась после смерти Градского между его семьей. Она напомнила, что такие разборки часто происходят после смерти состоятельных людей, когда появляются родственники, тайные дети и другие претенденты на наследство. По мнению актрисы, такое поведение никого не красит и это очень плохо.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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