Куда пропала Аллегрова: правду раскрыл певец Шура

Куда пропала Аллегрова: правду раскрыл певец Шура
Ирина Аллегрова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку давно не видно в публичном пространстве

Ирина Аллегрова уже при жизни успела стать настоящей легендой. Знаменитая певица пользуется бесконечной любовью и уважением российских зрителей. Однако в последнее время Ирина редко появляется на публике, красотка-блондинка неожиданно превратилась в затворницу.

О том, что случилось с Аллегровой, рассказал ее близкий друг, певец Шура. Артист заявил, что поклонникам Ирины не стоит беспокоиться. В последние годы Аллегрова любит проводить время в уединении на природе. Певица предпочитает общаться с близкими друзьями и немного устала от светских мероприятий.

К счастью для Шуры, он является одним из приближенных знаменитости. Певец похвастался, что в любой момент может позвонить Ирине и напроситься в гости. Оказалось, что Аллегрова не только замечательно поет, но и отлично готовит. Шура любит наведываться к подружке: там его всегда встретит вкусный ужин.

"Свой у нее домик, не один, а целых три", – поделился подробностями жизни Ирины ее товарищ по сцене.

Шура очень благодарен Аллегровой, ведь именно она поддержала певца в трудную минуту. Некоторое время назад артист стал жертвой пагубных привычек, из-за чего чуть не сломал свою карьеру. Однако Ирина поддержала его и помогла выбраться из сложной ситуации.

Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
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