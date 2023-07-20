Россияне в шоке: певец SHAMAN угодил в грандиозный скандал

Люди начали подозревать, что он подражает Гитлеру

Артист Ярослав Дронов, более известный под своим псевдонимом SHAMAN, угодил в громкий скандал после публикации нового клипа на песню "Мой бой". Россияне в шоке от того, какие намеки в своем творчестве мог оставить певец.

Клип был опубликован на Youtube 20 июля. Под ним указано, что все было снято в зоне СВО во время его благотворительного тура по городам Новороссии. Автором слов и музыки является сам Ярослав.

"Это мой бой - до последнего вдоха! Мой бой – даже если плохо!", – поет артист.

Однако вместе с этим некоторые обратили внимание на то, что "Мой бой" в переводе на немецкий звучит как название запрещенной книги Адольфа Гитлера, посвященной его идеологии и мировоззрению. Шокированные россияне стали писать в соцсетях, что не ожидали таких аналогий от SHAMANA.

"Он издевается или просто глупый?", "У меня есть ощущение, что это троллинг продюсеров, а Шаман тут не при чем", "Он специально это сделал, ведь знает, что ничего за это не будет", – заявляют недовольные.

Другие, напротив, вступились за артиста, выразив мнение, что скандал стали притягивать за уши.

"Нашли к чему придраться. Так то угодно можно перевести", "Опять на Шамана гонят, лучше бы Россию защищать пошли", "Совсем оборзели уже? Шамана в обиду не дадим!", – начали возмущаться другие.

Это не первый случай, когда люди подозревают Дронова в подражании Гитлеру. До этого патриотичные каналы в Telegram возмутились тем, что в день рождения немецкого лидера он предстал на Красной площади с бритыми висками, процитировав лозунг нацистской Германии.

Ранее лидер "Землян" резко высказался о патриотической позиции SHAMAN.