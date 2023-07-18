"Могу испортить жизнь": Киселев публично плюнул в SHAMAN

Знаменитость продолжает выпады в адрес артиста

Руководитель "Землян" Владимир Кисилев решил снова публично плюнуть в сторону SHAMAN. Бизнесмен вспомнил скандальные слова певца о том, что выступать в Донбасе его не пустила жена. Подобное заявление он высмеивает до сих пор.

Кисилев вспомнил, что еще 30 лет назад он создал группу "Русские", выпустил песни "Русский дух", "Эй, страна", которые тоже являются достаточно патриотичными – в этом он точно опередил Ярослава. И хотя он не слышал ни одного выступления Дронова, хорошего о нем сказать не может.

"Ничего не имею против певца, тем более в силу возможностей могу испортить жизнь не одному артисту, но его пальцем не трогаю", – заявил бизнесмен.

По его словам, SHAMAN должен быть ему благодарен за то, что в нем возникли хотя бы какие-то чувства по поводу поездки в Донбас, если на этот шаг артист все же решился.

Ранее Кисилев заявлял, что не стал бы даже пожимать Ярославу Дронову руку, поскольку он не считает певца настоящим патриотом. Руководитель "Землян" утверждал, что знаменитость попросту играет на публику. SHAMAN на выпады в свой адрес не отвечает.