"Могу испортить жизнь": Киселев публично плюнул в SHAMAN

"Могу испортить жизнь": Киселев публично плюнул в SHAMAN
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость продолжает выпады в адрес артиста

Руководитель "Землян" Владимир Кисилев решил снова публично плюнуть в сторону SHAMAN. Бизнесмен вспомнил скандальные слова певца о том, что выступать в Донбасе его не пустила жена. Подобное заявление он высмеивает до сих пор.

Кисилев вспомнил, что еще 30 лет назад он создал группу "Русские", выпустил песни "Русский дух", "Эй, страна", которые тоже являются достаточно патриотичными – в этом он точно опередил Ярослава. И хотя он не слышал ни одного выступления Дронова, хорошего о нем сказать не может.

"Ничего не имею против певца, тем более в силу возможностей могу испортить жизнь не одному артисту, но его пальцем не трогаю", – заявил бизнесмен.

По его словам, SHAMAN должен быть ему благодарен за то, что в нем возникли хотя бы какие-то чувства по поводу поездки в Донбас, если на этот шаг артист все же решился. 

Ранее Кисилев заявлял, что не стал бы даже пожимать Ярославу Дронову руку, поскольку он не считает певца настоящим патриотом. Руководитель "Землян" утверждал, что знаменитость попросту играет на публику. SHAMAN на выпады в свой адрес не отвечает.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
новости партнеров

Итальянские страсти Орбакайте с оголенным мужчиной попали на камеру

Возрастная певица дала жару

Стало известно об ударе финнов по россиянам

Из страны вышел важный производитель лекарств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей