За что Шамана не выносят звезды-патриоты и называют "нерукопожатным"

За что Шамана не выносят звезды-патриоты и называют "нерукопожатным"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые считают, что он попросту играет на публику

После начала российской спецоперации певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму SHAMAN, стал одной из главных звезд российской эстрады за свои патриотичные композиции. Одни коллеги по сцене его за это уважают, другие, напротив, называют конъюктурным артистом.

К примеру, участник группы "Земляне" Владимир Киселев, который поддерживает проведение СВО, утверждает, что даже не будет здороваться с Шаманом за руку. 

В недавнем интервью музыкант отметил, что не считает Дронова настоящим патриотом. 

"Я не рукопожатен с ним, потому что быть гражданином и казаться гражданином – две большие разницы", – сказал Киселев.

Артист напомнил, что когда речь шла о выступлении в ДНР и ЛНР Шаман отказался, поскольку его не пустила жена. При этом девушки Чичерина, Барановская и Юта согласились и поехали, несмотря на опасность. Мужчина Ярослав Дронов, пока дамы были в горячей точке, выступал в записи на Поклонной горе.

Участник "Землян" отметил, что SHAMAN вполне имеет право на такое решение. Однако это не означает, что после этого он должен с ним здороваться. 

Источник: RTVI ✓ Надежный источник
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