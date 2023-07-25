"Отказывают ноги": легендарный фигурист сообщил о неизлечимой болезни

Спортсмен не мог встать на ноги из-за травм

Российский фигурист Сергей Мозгов завершил спортивную карьеру в 2020 году из-за проблем со здоровьем. Все началось с резкого повышения температуры до 39, отека конечностей и общего недомогания. "Я не мог ходить неделю", – вспоминал фигурист.

После обследования в институте ревматологии Мозгову поставили страшный диагноз – приобретенная болезнь Бехтерева, которая могла развиться у него из-за профессиональных травм.

У Сергея Мозгова лопнули два спинных диска и начали срастаться позвонки в пояснице. Из-за высокого болевого порога он долго не обращался к врачам, а потом было уже поздно. Болезнь неизлечима, можно только поддерживать жизнь, принимая постоянно лекарства. Фигуриста мучают постоянные боли, которые уже ничем не облегчить, так как обезболивающие тоже вызывают привыкание.

Чтобы хоть как-то выжить, спортсмен пьет по восемь таблеток прописанных ему препаратов в день. Однако даже при такой интенсивной терапии ему иногда приходится совсем тяжко.

"Бывает, чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать", – признался фигурист.

Несмотря на ужас своего положения, Мозгов старается не терять оптимизма и даже иногда участвует в веломарафонах.